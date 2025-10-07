Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Бэкенд-разработчик in Germany в Nord Security составляет €87.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Nord Security. Последнее обновление: 10/7/2025

Медианный пакет
company icon
Nord Security
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Общая сумма в год
€87.5K
Уровень
Senior
Оклад
€87.5K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в Nord Security?

€142K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бэкенд-разработчик в Nord Security in Germany составляет €95,251 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nord Security для позиции Бэкенд-разработчик in Germany составляет €86,093.

