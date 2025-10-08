Каталог компаний
Noon
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Бэкенд-разработчик

Noon Бэкенд-разработчик Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Бэкенд-разработчик in United Arab Emirates в Noon составляет AED 276K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Noon. Последнее обновление: 10/8/2025

Медианный пакет
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Общая сумма в год
AED 276K
Уровень
SDE 2
Оклад
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Бонус
AED 0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
4 Лет
Какие карьерные уровни в Noon?

AED 588K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на AED 110K+ (иногда AED 1.1M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Бэкенд-разработчик в Noon in United Arab Emirates составляет AED 408,034 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Noon для позиции Бэкенд-разработчик in United Arab Emirates составляет AED 300,073.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Noon не найдены

Похожие компании

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • Все компании ➜

Другие ресурсы