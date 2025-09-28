Каталог компаний
Nikola Motor
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продуктовый менеджер

  • Все зарплаты Продуктовый менеджер

Nikola Motor Продуктовый менеджер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Продуктовый менеджер in United States в Nikola Motor составляет $180K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Nikola Motor. Последнее обновление: 9/28/2025

Медианный пакет
company icon
Nikola Motor
Product Manager
Phoenix, AZ
Общая сумма в год
$180K
Уровень
hidden
Оклад
$130K
Stock (/yr)
$50K
Бонус
$0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Nikola Motor?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продуктовый менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Продуктовый менеджер u Nikola Motor in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $310,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Nikola Motor za ulogu Продуктовый менеджер in United States je $210,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Nikola Motor не найдены

Похожие компании

  • Tenneco
  • Berkshire Hathaway
  • Capital One
  • Red Hat
  • Macy's
  • Все компании ➜

Другие ресурсы