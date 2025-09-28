Каталог компаний
Nikola Motor
Nikola Motor Инженер по управлению Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер по управлению in United States в Nikola Motor составляет $155K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Nikola Motor. Последнее обновление: 9/28/2025

Медианный пакет
company icon
Nikola Motor
Lead Controls Engineer
Phoenix, AZ
Общая сумма в год
$155K
Уровень
-
Оклад
$155K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в Nikola Motor?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по управлению в Nikola Motor in United States составляет $286,750 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nikola Motor для позиции Инженер по управлению in United States составляет $155,750.

Другие ресурсы