Каталог компаний
NielsenIQ
Работаете здесь? Подтвердить компанию

NielsenIQ Зарплаты

Зарплата NielsenIQ варьируется от $15,060 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $393,838 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников NielsenIQ. Последнее обновление: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Программный инженер
Median $15.1K

Full-Stack разработчик

Дата-сайентист
Median $132K
Продукт-менеджер
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Архитектор решений
Median $24.3K
Развитие бизнеса
$95.8K
Обслуживание клиентов
$24.4K
Успех клиентов
$72.8K
Аналитик данных
$21.8K
Менеджер по анализу данных
$154K
IT-специалист
$101K
Консультант по управлению
$97.5K
Маркетинг
$75.3K
Продукт-дизайнер
$147K
Программный менеджер
$56.6K
Проектный менеджер
$101K
Продажи
$394K
Аналитик по кибербезопасности
$52K
Менеджер по разработке ПО
$152K
Менеджер технических программ
$56.9K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в NielsenIQ — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $393,838. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в NielsenIQ составляет $95,787.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в NielsenIQ не найдены

Похожие компании

  • Allvue Systems
  • CloudBees
  • Bounteous
  • Fyber
  • Skupos
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nielseniq/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.