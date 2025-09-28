Компенсация Инженер-программист in India в Nielsen составляет от ₹1.72M за year для Software Engineer до ₹6.7M за year для Principal Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹2.27M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Nielsen. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
