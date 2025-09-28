Каталог компаний
Nielsen
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Cybersecurity Analyst

  • Все зарплаты Cybersecurity Analyst

Nielsen Cybersecurity Analyst Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Cybersecurity Analyst в Nielsen составляет $119K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Nielsen. Последнее обновление: 9/28/2025

Медианный пакет
company icon
Nielsen
Cybersecurity Engineer
Salt Lake City, UT
Общая сумма в год
$119K
Уровень
-
Оклад
$114K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Nielsen?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Cybersecurity Analyst предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для jobFamilies.Cybersecurity Analyst в Nielsen составляет $130,661 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nielsen для позиции jobFamilies.Cybersecurity Analyst составляет $114,400.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Nielsen не найдены

Похожие компании

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Все компании ➜

Другие ресурсы