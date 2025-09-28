Компенсация Специалист по данным in United States в Nielsen составляет от $111K за year для Data Scientist до $122K за year для Senior Data Scientist. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $115K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Nielsen. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***