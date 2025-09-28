Каталог компаний
Компенсация Инженер-программист in United States в NICE составляет от $92.3K за year для Software Engineer до $218K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $128K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах NICE. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в NICE?

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at NICE in United States sits at a yearly total compensation of $217,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NICE for the Инженер-программист role in United States is $125,000.

