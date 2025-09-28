Компенсация Инженер-программист in United States в NICE составляет от $92.3K за year для Software Engineer до $218K за year для Lead Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $128K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах NICE. Последнее обновление: 9/28/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
