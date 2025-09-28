Каталог компаний
NICE Продуктовый менеджер Зарплаты

Компенсация Продуктовый менеджер in Israel в NICE составляет ₪419K за year для Product Manager. Медианный yearный компенсационный пакет in Israel составляет ₪395K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах NICE. Последнее обновление: 9/28/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в NICE?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продуктовый менеджер в NICE in Israel составляет ₪459,889 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в NICE для позиции Продуктовый менеджер in Israel составляет ₪409,089.

