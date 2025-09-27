Каталог компаний
nference
Медианный компенсационный пакет Специалист по данным in India в nference составляет ₹4.06M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах nference. Последнее обновление: 9/27/2025

Медианный пакет
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹4.06M
Уровень
Senior
Оклад
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
7 Лет
Какие карьерные уровни в nference?

₹13.95M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Специалист по данным at nference in India sits at a yearly total compensation of ₹5,427,304. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at nference for the Специалист по данным role in India is ₹4,064,259.

Другие ресурсы