Компенсация Инженер-программист in United States в NextRoll составляет от $155K за year для EIC2 до $190K за year для EIC3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $180K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах NextRoll. Последнее обновление: 9/27/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
