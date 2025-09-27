Каталог компаний
NextRoll
Компенсация Инженер-программист in United States в NextRoll составляет от $155K за year для EIC2 до $190K за year для EIC3. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $180K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах NextRoll. Последнее обновление: 9/27/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
EIC1
Junior Software Engineer(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в NextRoll?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в NextRoll in United States составляет $213,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в NextRoll для позиции Инженер-программист in United States составляет $180,000.

