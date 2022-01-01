Каталог компаний
NEXT Trucking
Работаете здесь? Подтвердить компанию

NEXT Trucking Зарплаты

Зарплата NEXT Trucking варьируется от $100,500 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $180,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников NEXT Trucking. Последнее обновление: 9/9/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Продуктовый менеджер
Median $180K
Бизнес-аналитик
$101K
Продуктовый дизайнер
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Инженер-программист
$164K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در NEXT Trucking، Продуктовый менеджер با کل دستمزد سالانه $180,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در NEXT Trucking برابر $162,938 است.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в NEXT Trucking не найдены

Похожие компании

  • Postmates
  • Transfix
  • Collective Health
  • Deliverr
  • FLEXE
  • Все компании ➜

Другие ресурсы