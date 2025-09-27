Каталог компаний

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Ireland в Next Matter составляет €122K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Next Matter. Последнее обновление: 9/27/2025

Медианный пакет
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
Общая сумма в год
€122K
Уровень
hidden
Оклад
€122K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в Next Matter?

€142K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Next Matter in Ireland составляет €148,617 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Next Matter для позиции Менеджер по разработке ПО in Ireland составляет €121,538.

Другие ресурсы