Каталог компаний
Next Insurance
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • UX-исследователь

  • Все зарплаты UX-исследователь

Next Insurance UX-исследователь Зарплаты

Средняя общая компенсация UX-исследователь in United States в Next Insurance составляет от $185K до $257K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Next Insurance. Последнее обновление: 9/27/2025

Средняя общая компенсация

$198K - $233K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$185K$198K$233K$257K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще UX-исследователь заявок в Next Insurance чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Next Insurance Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные UX-исследователь предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

El paquete salarial más alto reportado para un UX-исследователь en Next Insurance in United States tiene una compensación total anual de $257,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Next Insurance para el puesto de UX-исследователь in United States es $184,800.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Next Insurance не найдены

Похожие компании

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • Все компании ➜

Другие ресурсы