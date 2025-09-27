Каталог компаний
Next Insurance
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

Next Insurance Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in Israel в Next Insurance составляет ₪592K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Next Insurance. Последнее обновление: 9/27/2025

Медианный пакет
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
Общая сумма в год
₪592K
Уровень
M2
Оклад
₪592K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Лет в компании
6 Лет
Лет опыта
14 Лет
Какие карьерные уровни в Next Insurance?

₪562K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₪105K+ (иногда ₪1.05M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Next Insurance Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Next Insurance in Israel составляет ₪785,791 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Next Insurance для позиции Менеджер по разработке ПО in Israel составляет ₪591,835.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Next Insurance не найдены

Похожие компании

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • Все компании ➜

Другие ресурсы