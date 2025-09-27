Каталог компаний
Next Insurance
Средняя общая компенсация Продажи in United States в Next Insurance составляет от $139K до $190K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Next Insurance. Последнее обновление: 9/27/2025

Средняя общая компенсация

$150K - $178K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$139K$150K$178K$190K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

$160K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Next Insurance Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Продажи at Next Insurance in United States sits at a yearly total compensation of $189,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Insurance for the Продажи role in United States is $138,600.

