Средняя общая компенсация Управление персоналом in Israel в Next Insurance составляет от ₪290K до ₪423K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Next Insurance. Последнее обновление: 9/27/2025

Средняя общая компенсация

₪333K - ₪380K
Israel
Типичный диапазон
Возможный диапазон
₪290K₪333K₪380K₪423K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

₪562K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Next Insurance Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Next Insurance in Israel составляет ₪422,799 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Next Insurance для позиции Управление персоналом in Israel составляет ₪290,226.

Другие ресурсы