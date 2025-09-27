Каталог компаний
Next Insurance
Медианный компенсационный пакет Финансовый аналитик in United States в Next Insurance составляет $141K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Next Insurance. Последнее обновление: 9/27/2025

Next Insurance
Financial Analyst
Palo Alto, CA
Общая сумма в год
$141K
Уровень
hidden
Оклад
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$1.3K
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Next Insurance?

$160K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Next Insurance Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Финансовый аналитик at Next Insurance in United States sits at a yearly total compensation of $145,193. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Insurance for the Финансовый аналитик role in United States is $142,500.

Другие ресурсы