  • Зарплаты
  • Специалист по данным

  • Все зарплаты Специалист по данным

Next Insurance Специалист по данным Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Специалист по данным in United States в Next Insurance составляет $200K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Next Insurance. Последнее обновление: 9/27/2025

Медианный пакет
company icon
Next Insurance
Data Scientist
Palo Alto, CA
Общая сумма в год
$200K
Уровень
IC3
Оклад
$200K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Next Insurance?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Next Insurance Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в Next Insurance in United States составляет $258,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Next Insurance для позиции Специалист по данным in United States составляет $200,000.

