Newgen Software
Newgen Software Зарплаты

Зарплата Newgen Software варьируется от $8,425 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $30,571 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Newgen Software. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Инженер-программист
Median $12.6K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Бизнес-аналитик
$16K
Специалист по данным
$13.8K

Продуктовый дизайнер
$8.4K
Продуктовый менеджер
$30.6K
Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Newgen Software is Продуктовый менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $30,571. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Newgen Software is $13,824.

