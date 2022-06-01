Newfold Digital Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Newfold Digital варьируется от $19,127 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $171,353 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Newfold Digital. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Инженер-программист
Median $19.1K

Бэкенд-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Менеджер по разработке ПО
Median $50.8K
Аналитик данных
$83.3K

ИТ-специалист
$109K
Продуктовый менеджер
$55.9K
Менеджер проектов
$53.8K
Продажи
$63.7K
Аналитик кибербезопасности
$132K
Архитектор решений
$171K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Newfold Digital — Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $171,353. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Newfold Digital составляет $63,700.

