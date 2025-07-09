Каталог компаний
New Jersey Institute of Technology
Работаете здесь? Подтвердить компанию

New Jersey Institute of Technology Зарплаты

Зарплата New Jersey Institute of Technology варьируется от $31,044 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $135,320 для Менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников New Jersey Institute of Technology. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $83.2K
Административный помощник
$31K
Аналитик данных
$42.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Менеджер программ
$135K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в New Jersey Institute of Technology — Менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $135,320. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в New Jersey Institute of Technology составляет $62,816.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в New Jersey Institute of Technology не найдены

Похожие компании

  • Pinterest
  • Stripe
  • Google
  • Spotify
  • Dropbox
  • Все компании ➜

Другие ресурсы