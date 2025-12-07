Каталог компаний
NeoXam
NeoXam Инженер по продажам Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер по продажам в NeoXam составляет от SGD 51.5K до SGD 73.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах NeoXam. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$45.3K - $53.6K
Singapore
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в NeoXam?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по продажам в NeoXam составляет SGD 73,121 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в NeoXam для позиции Инженер по продажам составляет SGD 51,503.

Другие ресурсы

