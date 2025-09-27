Каталог компаний
Neogrid
Neogrid Инженер-программист Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Brazil в Neogrid составляет R$80.8K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Neogrid. Последнее обновление: 9/27/2025

Медианный пакет
company icon
Neogrid
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Общая сумма в год
R$80.8K
Уровень
hidden
Оклад
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$0
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Какие карьерные уровни в Neogrid?

R$887K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Neogrid in Brazil составляет R$153,752 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Neogrid для позиции Инженер-программист in Brazil составляет R$80,762.

