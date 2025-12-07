Каталог компаний
Neo4j
Neo4j
Neo4j Рекрутер Зарплаты

Средняя общая компенсация Рекрутер in Sweden в Neo4j составляет от SEK 626K до SEK 888K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Neo4j. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$74.6K - $88.4K
Sweden
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Neo4j?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Neo4j in Sweden составляет SEK 888,081 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Neo4j для позиции Рекрутер in Sweden составляет SEK 625,518.

Другие ресурсы

