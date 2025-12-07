Каталог компаний
Neo4j
Neo4j IT-специалист Зарплаты

Средняя общая компенсация IT-специалист в Neo4j составляет от £60K до £85.6K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Neo4j. Последнее обновление: 12/7/2025

Средняя общая компенсация

$92.4K - $108K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$80.6K$92.4K$108K$115K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Neo4j?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в Neo4j составляет £85,604 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Neo4j для позиции IT-специалист составляет £59,996.

