Nelnet Зарплаты

Зарплата Nelnet варьируется от $60,000 общей компенсации в год для IT-специалист в нижнем диапазоне до $146,000 для Архитектор решений в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Nelnet. Последнее обновление: 11/27/2025

Программный инженер
Median $103K

Full-Stack разработчик

Архитектор решений
Median $146K
Аналитик по кибербезопасности
Median $83.5K

IT-специалист
Median $60K
Продукт-дизайнер
$90.7K
Менеджер по разработке ПО
$119K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Nelnet — Архитектор решений с годовой общей компенсацией $146,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nelnet составляет $96,576.

