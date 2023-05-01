Каталог компаний
Nektar Therapeutics
Nektar Therapeutics Зарплаты

Медианная зарплата Nektar Therapeutics составляет $150,750 для Дата-сайентист . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Nektar Therapeutics. Последнее обновление: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Дата-сайентист
$151K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Nektar Therapeutics — Дата-сайентист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $150,750. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nektar Therapeutics составляет $150,750.

Другие ресурсы

