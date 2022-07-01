Каталог компаний
Nearpod
Nearpod Зарплаты

Зарплата Nearpod варьируется от $83,300 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $163,710 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Nearpod. Последнее обновление: 9/9/2025

$160K

Обслуживание клиентов
$83.3K
Специалист по данным
$131K
Инженер-программист
$164K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Nearpod — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $163,710. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nearpod составляет $130,650.

