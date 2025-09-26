Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Russia в NDA составляет RUB 3.04M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах NDA. Последнее обновление: 9/26/2025

Медианный пакет
company icon
NDA
Software Engineer
hidden
Общая сумма в год
RUB 3.04M
Уровень
Middle
Оклад
RUB 2.81M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 234K
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в NDA?

RUB 13.42M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на RUB 2.52M+ (иногда RUB 25.16M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в NDA in Russia составляет RUB 4,700,398 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в NDA для позиции Инженер-программист in Russia составляет RUB 2,810,063.

