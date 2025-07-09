Каталог компаний
NDA Зарплаты

Зарплата NDA варьируется от $11,637 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $125,372 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников NDA. Последнее обновление: 9/8/2025

Бизнес-аналитик
Аналитик данных
Управление персоналом
ИТ-специалист
Маркетинг
Продуктовый дизайнер
Продуктовый менеджер
Менеджер проектов
Продажи
Инженер-программист
Бэкенд-разработчик

Менеджер по разработке ПО
Архитектор решений
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в NDA — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $125,372. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в NDA составляет $36,300.

