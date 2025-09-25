Компенсация Инженер-программист in United States в NCR составляет от $93.4K за year для Grade 9 до $169K за year для Grade 13. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $100K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах NCR. Последнее обновление: 9/25/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
