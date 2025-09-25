Каталог компаний
NCR
NCR Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in United States в NCR составляет от $93.4K за year для Grade 9 до $169K за year для Grade 13. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $100K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах NCR. Последнее обновление: 9/25/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Grade 9
Software Engineer I(Начальный уровень)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в NCR?

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в NCR in United States составляет $169,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в NCR для позиции Инженер-программист in United States составляет $100,000.

Другие ресурсы