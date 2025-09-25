Компенсация Продуктовый дизайнер in United States в NCR составляет от $93.5K за year для Grade 9 до $140K за year для Grade 11. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $133K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах NCR. Последнее обновление: 9/25/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность