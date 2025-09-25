Каталог компаний
NCR
  Зарплаты
  Специалист по данным

  Все зарплаты Специалист по данным

NCR Специалист по данным Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Специалист по данным in United States в NCR составляет $115K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах NCR. Последнее обновление: 9/25/2025

Медианный пакет
company icon
NCR
Data Scientist
Atlanta, GA
Общая сумма в год
$115K
Уровень
L3
Оклад
$115K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в NCR?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Другие ресурсы