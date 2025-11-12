Каталог компаний
National University of Singapore Исследователь ИИ Зарплаты в Singapore

Медианный компенсационный пакет Исследователь ИИ in Singapore в National University of Singapore составляет SGD 69.6K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах National University of Singapore. Последнее обновление: 11/12/2025

Медианный пакет
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Общая сумма в год
SGD 69.6K
Уровень
hidden
Оклад
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Самый высокий пакет вознаграждения для Исследователь ИИ в National University of Singapore in Singapore составляет SGD 103,378 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в National University of Singapore для позиции Исследователь ИИ in Singapore составляет SGD 69,600.

