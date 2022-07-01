Каталог компаний
Nanox Vision
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Nanox Vision Зарплаты

Медианная зарплата Nanox Vision составляет $142,708 для Менеджер по разработке ПО . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Nanox Vision. Последнее обновление: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Менеджер по разработке ПО
$143K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Nanox Vision — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $142,708. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nanox Vision составляет $142,708.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Nanox Vision не найдены

Похожие компании

  • Snap
  • Tesla
  • Apple
  • Netflix
  • Microsoft
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nanox-vision/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.