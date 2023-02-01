Multiverse Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Multiverse варьируется от $70,569 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $296,082 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Multiverse. Последнее обновление: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Инженер-программист
Median $115K

Фулстек-разработчик

Продуктовый дизайнер
Median $78.6K
Бизнес-аналитик
$202K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Специалист по данным
$70.6K
Управление персоналом
$131K
Маркетинг
$76.6K
Продуктовый менеджер
Median $87.4K
Рекрутер
$163K
Продажи
$296K
Менеджер по разработке ПО
$153K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Multiverse — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $296,082. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Multiverse составляет $123,016.

