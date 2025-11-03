Компенсация Программный инженер in India в Mphasis составляет от ₹394K за year для L1 до ₹2.11M за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.46M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mphasis. Последнее обновление: 11/3/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность