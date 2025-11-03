Каталог компаний
Mphasis
Компенсация Программный инженер in India в Mphasis составляет от ₹394K за year для L1 до ₹2.11M за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹1.46M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mphasis. Последнее обновление: 11/3/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
(Начальный уровень)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Mphasis?

Включенные должности

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

QA-инженер

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Mphasis in India составляет ₹2,457,982 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mphasis для позиции Программный инженер in India составляет ₹1,399,002.

Другие ресурсы