Mphasis
Компенсация Проектный менеджер in United States в Mphasis составляет от $110K за year для L6 до $135K за year для L7. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $110K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mphasis. Последнее обновление: 11/3/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в Mphasis in United States составляет $140,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mphasis для позиции Проектный менеджер in United States составляет $110,000.

