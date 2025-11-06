Компенсация Программный инженер in Greater Vancouver в Mozilla составляет CA$186K за year для P3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Vancouver составляет CA$195K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mozilla. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$186K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность