Компенсация Программный инженер in Greater Toronto Area в Mozilla составляет от CA$152K за year для P2 до CA$316K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Toronto Area составляет CA$169K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mozilla. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
