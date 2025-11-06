Каталог компаний
Mozilla
Mozilla Программный инженер Зарплаты в Canada

Компенсация Программный инженер in Canada в Mozilla составляет от CA$157K за year для P2 до CA$304K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$179K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mozilla. Последнее обновление: 11/6/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
Software Engineer 1(Начальный уровень)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
Senior Software Engineer
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Mozilla?

Включенные должности

Full-Stack разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Mozilla in Canada составляет CA$303,821 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mozilla для позиции Программный инженер in Canada составляет CA$176,237.

Другие ресурсы