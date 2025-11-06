Компенсация Программный инженер in Canada в Mozilla составляет от CA$157K за year для P2 до CA$304K за year для P5. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$179K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Mozilla. Последнее обновление: 11/6/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
