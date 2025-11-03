Каталог компаний
Moveworks
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

Moveworks Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер по разработке ПО in United States в Moveworks составляет от $519K до $711K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Moveworks. Последнее обновление: 11/3/2025

Средняя общая компенсация

$562K - $667K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$519K$562K$667K$711K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Менеджер по разработке ПО заявок в Moveworks чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Moveworks Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Moveworks Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер по разработке ПО предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в Moveworks in United States составляет $710,585 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Moveworks для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $519,036.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Moveworks не найдены

Похожие компании

  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Weights & Biases
  • Privacera
  • Все компании ➜

Другие ресурсы