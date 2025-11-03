Каталог компаний
Moveworks
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

Moveworks Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in United States в Moveworks составляет $230K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Moveworks. Последнее обновление: 11/3/2025

Медианный пакет
company icon
Moveworks
Software Engineer
Mountain View, CA
Общая сумма в год
$230K
Уровень
L5
Оклад
$190K
Stock (/yr)
$40K
Бонус
$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в Moveworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Moveworks Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Moveworks Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Moveworks in United States составляет $345,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Moveworks для позиции Программный инженер in United States составляет $236,000.

Другие ресурсы