Медианный компенсационный пакет Программный инженер in India в Moveinsync Technology Solutions составляет ₹1.54M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Moveinsync Technology Solutions. Последнее обновление: 11/3/2025

Медианный пакет
company icon
Moveinsync Technology Solutions
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹1.54M
Уровень
SDE 1
Оклад
₹1.32M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹220K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
2 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Moveinsync Technology Solutions in India составляет ₹2,448,298 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Moveinsync Technology Solutions для позиции Программный инженер in India составляет ₹1,429,116.

Другие ресурсы