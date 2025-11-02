Компенсация Программный инженер in United States в Motorola составляет от $102K за year для L7 до $145K за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $115K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Motorola. Последнее обновление: 11/2/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***