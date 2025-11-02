Каталог компаний
Компенсация Программный инженер in United States в Motorola составляет от $102K за year для L7 до $145K за year для L9. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $115K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Motorola. Последнее обновление: 11/2/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L7
(Начальный уровень)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в Motorola?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Motorola in United States составляет $166,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Motorola для позиции Программный инженер in United States составляет $108,000.

Другие ресурсы