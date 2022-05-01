Каталог компаний
MOSTLY AI
MOSTLY AI Зарплаты

Зарплата MOSTLY AI варьируется от $66,263 общей компенсации в год для Дата-сайентист в нижнем диапазоне до $105,168 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников MOSTLY AI. Последнее обновление: 11/23/2025

Дата-сайентист
$66.3K
Программный инженер
$105K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в MOSTLY AI — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $105,168. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в MOSTLY AI составляет $85,716.

