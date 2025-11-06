Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Программный инженер in Greater Bengaluru в Money View составляет ₹2.98M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Money View. Последнее обновление: 11/6/2025

Медианный пакет
company icon
Money View
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹2.98M
Уровень
L2
Оклад
₹2.42M
Stock (/yr)
₹296K
Бонус
₹269K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Money View in Greater Bengaluru составляет ₹4,938,556 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Money View для позиции Программный инженер in Greater Bengaluru составляет ₹2,679,478.

