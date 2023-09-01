Каталог компаний
Mondu
Mondu Зарплаты

Зарплата Mondu варьируется от $61,863 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $107,816 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Mondu. Последнее обновление: 9/16/2025

$160K

Инженер-программист
Median $91.1K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
$61.9K
Менеджер по разработке ПО
$108K

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Mondu — Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $107,816. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Mondu составляет $91,119.

